الحكومة تتابع الإجراءات التعاقدية لتنفيذ عدد من مشاريع الطرق في ليبيا

بحث رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء أمس الثلاثاء 10 يناير 2023، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العيش الإجراءات التعاقدية والفنية لتنفيذ المشروعات الأساسية في مجال الطرق والمستهدف تنفيذها خلال عام 2023.

وأكد الدبيبة على ضرورة وضع جداول زمنية لتنفيذ المشاريع، وتكليف مكاتب استشارية دولية لمتابعة وضمان التنفيذ الجيد، والتنسيق مع ديوان المحاسبة في الإجراءات التعاقدية.

وقام رئيس الجهاز بتقديم عرض ضوئي حول خطة العام الجاري، مبيناً إتمام الإجراءات التعاقدية والمصادقة عليها من ديوان المحاسبة، وأهمها طريق (أوباري-غات) بطول 360 كيلو متر وطريق (أجدابيا-جالو) بطول 250كيلو متر، وصيانة وتطوير الطريق الساحلي (تاورغاء- رأس جدير)بطول 300 كيلو متر، وصيانة وتطوير طريق (العزيزية-نالوت-غدامس)، وتطوير طريق (طبرق-مساعد) بطول 150كم، وصيانة طريق (الشويرف-براك) بطول 140كم.