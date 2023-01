قبيل صدور بيانات التضخم في أمريكا.. صعود اسعار الذهب عالميا

صعدت أسعار العقود الفورية للذهب في التعاملات الصباحية قبيل يوم من صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد تؤثر أرقامها على أسعار المعدن الأصفر.

والخميس، يصدر مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، بيانات التضخم في السوق الأمريكية خلال ديسمبر الماضي، وسط توقعات بنمو 6.5 بالمئة من 7.1 بالمئة في نوفمبر السابق له.

واستفادت أسعار الذهب هذا الأسبوع، من بيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور، ما يعني تراجع محتمل على التضخم، بسبب ضعف الطلب على الاستهلاك.

وفي التعاملات الصباحية اليوم، صعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.45 بالمئة أو 15 دولارا إلى 1883.3 دولارا للأونصة.

