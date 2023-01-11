الدبيبة يضغط لتمرير القروض رغم العجز المالي

الوطن| رصد

يعتزم مصرف الادخار والاستثمار العقاري تنفيذ مبادرة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة بشأن الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة بالرغم من العجز المالي لتغطية القيمة المطلوبة.

وكشف مصدر من المصرف لموقع “أفريكونا” الاقتصادي وجود عدة صعوبات تواجه المبادرة، أهمها عدم تعاون السجل العقاري المتوقف عن العمل منذ سنوات مما يعيق قدرة التقاعد او منح القروض سواء المالية أو قطع الأراضي.

وأشار المصدر إلى وجود عجز للتغطية المالية أيضا، قائلا بأنّه سيتم منح 100 قرض فقط وذلك بعد الضغط من قبل مجلس الوزراء، معتبرا أن الغرض هو تمرير المبادرة أمام الرأي العام المحلي.

وكان الدبيبة أعلن في أغسطس الماضي الشروع في صرف منح القروض وتوزيع الأراضي السكنية للشباب ضمن مبادرة الحكومة للإقراض.