المركزي يعلن أسعار العملات ليوم الأربعاء

الوطن| رصد

استقر متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، وهو المستوى نفسه الذي سجله أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وحافظ متوسط سعر الجنيه الإسترليني على 5.82 دينار، واليورو على 5.14 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وارتفع الدينار التونسي عند 1.53 دينار تونسي مقابل 1.53 دينار ليبي. واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: