المركزي يعلن أسعار العملات ليوم الأربعاء

الوطن| رصد
استقر متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، وهو المستوى نفسه الذي سجله أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وحافظ متوسط سعر الجنيه الإسترليني على 5.82 دينار، واليورو على 5.14 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وارتفع الدينار التونسي عند 1.53 دينار تونسي مقابل 1.53 دينار ليبي. واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7877 د.ل
|4.7997 د.ل
|4.7758 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1485 د.ل
|5.1613 د.ل
|5.1356 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8271 د.ل
|5.8417 د.ل
|5.8126 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5672 د.ل
|3.5761 د.ل
|3.5583 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3124 د.ل
|3.3207 د.ل
|3.3041 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1981 د.ل
|5.2111 د.ل
|5.1851 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4602 د.ل
|0.4613 د.ل
|0.459 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4805 د.ل
|0.4817 د.ل
|0.4793 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6922 د.ل
|0.694 د.ل
|0.6905 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.62 د.ل
|3.63 د.ل
|3.61 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.275 د.ل
|1.2782 د.ل
|1.2718 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3035 د.ل
|1.3067 د.ل
|1.3002 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5455 د.ل
|1.5493 د.ل
|1.5416 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.35 د.ل
|0.351 د.ل
|0.349 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4689 د.ل
|0.4701 د.ل
|0.4678 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.3 د.ل
|1.3 د.ل
|1.29 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0078 د.ل
|0.0079 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.689 د.ل
|0.689 د.ل
|0.689 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.255 د.ل
|0.2556 د.ل
|0.2543 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7073 د.ل
|0.709 د.ل
|0.7055 د.ل
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