وزارتي الإسكان والشباب يتفقان على جاهزية التهيئة العمرانية لتنفيذ مبادرة الإقراض الشبابي

عقدت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، أمس الثلاثاء 10 يناير 2023، اجتماعا بحضور وزيري الإسكان والتعمير والشباب، ومدير الشركة الليبية للتهيئة العمرانية، للوقوف على جاهزية الشركة للشروع في تسليم قطع الأراضي المخصصة ضمن مبادرة الإسكان الشبابي للمستفيدين حسب البلديات واستعراض الإجراءات الإدارية المتبعة للشركة في عملية التسليم.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تذليل كافة العراقيل للشروع في المرحلة الأولى من المبادرة اعتبارا من منتصف شهر يناير الجاري.