افتتاح فعاليات المعرض الثالث للمصارف والتأمينات والاستثمار بطرابلس

افتتحت أمس الثلاثاء 10 يناير 2023، على أرض معرض طرابلس الدولي، فعاليات المعرض الثالث للمصارف والتأمينات والاستثمار، بمشاركة عدد من الهيئات وشركات التأمين و المصارف التجارية العامة والخاصة، وذلك خلال الفترة من 10 وحتي 12 يناير المقبل.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة على أهمية هذا المعرض، لما له دور كبير في الترويج لقطاعي المصارف والتأمين وهما يمثلان ثاني أكبر نسبة بالناتج المحلي بعد النفط ،مشددا على ضرورة تطوير عمل القطاع المصرفي، واستكمال مشاريع قاعدة البيانات الأساسية لوثائق التأمين المنفذة من قبل هيئة الإشراف على التأمين .