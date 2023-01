تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاربعاء خلال اجتماع مع وزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق “محمود عجاج”، تنفيذ خطة مشروعات المرافق للعام 2023، وأهمها مشروع الطريق الدائري الثالث، ومحطة معالجة الصرف الصحي بسبها، وإنشاء 4 جسور ببنغازي، وذلك بعد تغطية المخصصات المالية للمشروعات.

وأكد “الدبيبة” على ضرورة وضع خطة عمل واضحة المعالم للبدء في تنفيذ الطريق الدائري الثالث بعد توفير قيمة المشروع لأهميته، وكذلك ضمان التوزيع العادل لمشروعات المياه والصرف الصحي على كافة المناطق، وأهمها مشروع الإمداد المائي درنة، و التركيز على مشروعات المياه والصرف الصحي، وإعطائها الأولوية لأهمية هذه الخدمات للمواطنين.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة استكمال المشروعات المتوقفة وإعطائها الأولوية في خطة وزارة الإسكان ومعالجة المشاكل الأساسية في البلديات.

ومن جانبه قدم “عجاج” عرضاً تفصيلياً لخطة الجهاز، والتي تستهدف تنفيذ 383 مشروعا خلال مخصصات التنمية للعام المالي 2022 وتهدف إلى استكمال المشروعات الجارية وحل المختنقات الأساسية في البلديات، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالجهاز.

The post “الدبيبة” يتابع تنفيذ خطة المشروعات للعام 2023 وأهمها الطريق الدائري الثالث بطرابلس appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا