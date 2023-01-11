بدء تسجيل الشركات الراغبة في التعاقد مع صندوق إعمار مدينتي بنغازي و درنة

بنغازي 11 يناير 2023 (وال) _ أعلن صندوق إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، عن البدء في تسجيل الشركات الراغبة في التعاقد مع صندوق إعمار المدينتين، لتنفيذ مشروعاته في مجالات الاستشارات الهندسية و المقاولات العامة.

وأوضح الصندوق أن التسجيل يكون عن طريق المنظومة على الرابط الإلكتروني (https://companies.bdcf.ly/panel/company).

وأشار إلى أن هذا الرابط يمكن للشركات المتخصصة في مجالات المقاولات والاستشارات الهندسية، الراغبة في التعاقد مع الصندوق لتنفيذ مشاريع الإعمار، تقديم أوراقها للحصول على رقم عضوية والتسجيل في منظومة الصندوق، وذلك اعتباراً من 2023.01.05. (وال _ بنغازي)

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