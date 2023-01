ناقش وزير العمل والتأهيل وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية“علي العابد ” يوم الثلاثاء خلال اجتماع مع عميد المجلس البلدي لبلدية سبها “بلحاج علي” ملف الملاكات الوظيفية وملف الافراجات للجهات و الموظفين داخل نطاق بلدية سبها.

حيث استعرض خلال الاجتماع نتائج الدورة التدريبية التي تمت ضمن روزنامة التدريب 2022 بالبلدية و كذلك نتائج حملات التفتيش العمالي، بالإضافة إلى إنشاء مركز التدريب والتأهيل المهني لتدريب الباحثين عن العمل في بلدية سبها.

The post “العابد” يناقش ملف الملاكات الوظيفية و الافراجات ببلدية سبها appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا