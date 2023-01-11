اقتصاد

“العابد” يناقش ملف الملاكات الوظيفية و الافراجات ببلدية سبها

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة تبادل
مصدر الخبر / قناة تبادل

ناقش وزير العمل والتأهيل وزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية“علي العابد ” يوم الثلاثاء خلال اجتماع مع عميد المجلس البلدي لبلدية سبها “بلحاج علي” ملف الملاكات الوظيفية وملف الافراجات للجهات و الموظفين داخل نطاق بلدية سبها.

حيث استعرض خلال الاجتماع نتائج الدورة التدريبية التي تمت ضمن روزنامة التدريب 2022 بالبلدية و كذلك نتائج حملات التفتيش العمالي، بالإضافة إلى إنشاء مركز التدريب والتأهيل المهني لتدريب الباحثين عن العمل في بلدية سبها.

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قناة تبادل

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