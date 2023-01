أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعدالدين عبدالوكيل ضرورة إنشاء برنامج وطني لمرضى الكلى يختص برعايتهم وتوفير الخدمات لهم، وتحسين الاكتشاف المبكر على المستوى الوطني.

وشدد عبدالوكيل خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للكلى، ومسؤولين من جهاز الإمداد الطبي؛ على ضرورة العمل وفق نظام الحوكمة بين إدارة الصيدلة وجهاز الإمداد الطبي، بما يحقق الكفاءة والشفافية.

ووفقا لوزارة الصحة، فقد تناول اللقاء توحيد الجهود لإعداد السياسات والمعايير الوطنية لمرضى الكلى.

المصدر: وزارة الصحة

The post وزارة الصحة تبحث إنشاء برنامج وطني لمرضى الكلى appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار