مدير مطار معتيقة يتابع الصعوبات التي تواجه إدارة المطار وشركات المناولة

طرابلس 11 يناير 2023 (وال) – بحث مدير عام مطار معيتيقة الدولي المكلف إبراهيم فركاش، اليوم الأربعاء مع شركات المناولة، المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة المطار وشركات المناولة داخل الجانب الجوي.

وتناول الاجتماع الذي – حضره مساعد مدير المطار ومدير إدارة التشغيل والسلامة ومدير مكتب الأمن ورئيس قسم السلامة – أهم المشاكل ومن بينها عدم الالتزام بقواعد السلامة منها وجود ( FOD ) بالجانب الجوي مما يسبب خطر على حركة الطيران، وعدم صيانة المركبات الآلية الخاصة بالشركات في الموعد المقرر، وعدم الالتزام بالإجراءات الأمنية المتبعة من ارتداء السترات العاكسة والخاصة بالجانب الجوي، وعدم ارتداء وابراز تصاريح عند الوجود بالجانب الجوي.

وحسب الصفحة الرسمية للمطار فقد أبدت جميع الشركات الالتزام بما ورد من ملاحظات بالاجتماع، ومن ضمنها القيام بالصيانة الدورية والفحص الفني، وإجراءات التأمين لكافة الآليات، وذلك حسب ما هو منصوص عليه في الملاحق الدولية.

شارك في الاجتماع كل من مساعد شركة الجسر لخدمات المناولة ومدير محطة طيران العالمية ومدير محطة شركة ذرة الخليج ومدير محطة شركة اسفار ومدير إدارة العمليات الأرضية لشركة الطائي. (وال _ طرابلس)

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