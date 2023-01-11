النائب العام يأمر بحبس مسؤولين في شركة البريقة على خليفة توريد البنزين المغشوش العام الماضي

أمرت النيابة العامة، أمس الثلاثاء، 10 يناير 2023 بحبس عدد من المسؤولين بشركة البريقة لتسويق النفط، على ذمة التحقيقات في وقائع توريدهما كميات من الوقود غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية، بعد التحقيق بشأن التقارير في جودة مادة وقود السيارات، المورد إلى ليبيا منتصف العام الماضي 2022، وارتباطها بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج .

يشار إلى أنه في شهر مايو الماضي 2022 ، اشتكى مئات المواطنين في كافة مناطق ليبيا بوجود أعطال في السيارات نتيجة تعبئة وقود البنزين، وهو ما نفته شركة البريقة لتسويق النفط في ذلك الحين .