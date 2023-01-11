تنفيذاً لمبدأ الإفصاح والشفافية.. “المنفي” يؤكد على ضرورة الرقابة المستمرة على الإنفاق الحكومي في كل جهات الدولة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوحدة الوطنية “محمد المنفي” وعضو المجلس “عبدالله اللافي” ، ورئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” ، ونائب رئيس الوزراء “رمضان أبوجناح” ، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ، ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” ، ووزير التخطيط المكلف “محمد الزيداني” ، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي “مصطفى المانع”، ومدير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة” خالد حمزة” ، ومدير الإدارة في القطاع السيادي “رضا قرقاب” .

تناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة لمشروعات التنمية للعام 2022م وضمان شفافية الإجراءات، وحصول المصادقة عليها من ديوان المحاسبة، والتوزيع العادل للمشروعات.

وفي ختام الاجتماع أكد “المنفي” على أن هذا الاجتماع يأتي لضرورة الرقابة المستمرة على الإنفاق الحكومي في كل جهات الدولة، والعمل على تفعيل باب التنمية باعتباره أهم أبواب الميزانية بشرط ضمان الشفافية وعدالة التوزيع.

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