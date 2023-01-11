وزارة المالية تطالب الجهات العامة تزويدها بتقرير الإيرادات والمصروفات العام الماضي

طرابلس 11 يناير 2023 (وال)- طلبت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية من الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح ورؤساء الجامعات والمعاهد العليا والمستشفيات والمراكز الطبية، بتزويد الوزارة بتقرير الإيرادات والمصروفات للعام الماضي 2022، في أجل أقصاه 15 يناير الجاري.

وأكدت الوزارة في رسالة موجهة إلى الجهات المذكورة نشرت على صفحتها الرسمية، أنها ستلجأ لحجب مخصصات الباب الثاني من الميزانية عن الجهة التي لا تلتزم بذلك.

وقالت الوزارة أن هذا الإجراء جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، بشأن انتهاج سياسية ترشيد الإنفاق خلال العام الجاري 2023. (وال _ طرابلس)

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