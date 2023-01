“المنفي” يبحث مع “الدبيبة والكبير وشكشك” الترتيبات المالية لسنة 2023 وسبل تحقيق معايير الإفصاح والشفافية والعدالة

بحث رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” في اجتماع اليوم الأربعاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ورئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” الترتيبات المالية لسنة 2023 وسبل تحقيق معايير الإفصاح والشفافية والأولوية والعدالة الجغرافية للمشروعات وبين القطاعات.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فإن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لاختصاص “الرئاسي” في اعتماد الترتيبات المالية وفق الاتفاق السياسي والالتزام بتحقيق معايير الإفصاح والشفافية والعدالة، ونوقش خلال الاجتماع كذلك أولويات الباب الثالث الخاص بالتنمية لسنة 2022 وتم الاتفاق على ضوابط ومعالجات لضمان اعتمادها خلال المرحلة القادمة.

وشهد الاجتماع حضور النائب بالمجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” ونائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” ووزير التخطيط المكلف بالحكومة “محمد الزيداني” ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” ومستشار محافظ المصرف المركزي “مصطفى المانع” ومدير إدارة الرقابة على العقود بديوان المحاسبة “خالد حمزة” ومدير الإدارة في القطاع السيادي بالديوان “رضا قرقاب”.

