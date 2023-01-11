خاص: رئيسة الغرفة التجارية الأمريكية تفصح عن دور الشركات في ليبيا

صرحت رئيسة الغرفة التجارة الأمريكية لدى ليبيا ديبي هيرست حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأربعاء حيث قالت أنه للمرة الأولى التي تشارك فيها الغرفة التجارية الأمريكية هذه الفعاليات للمعرض كما أننا سعداء جدا بمشاركتنا و وجودنا اليوم في ليبيا .

وأكدت من جانبها أن الشركات الأمريكية ستلعب دور مهم ومميز جداً في تنمية الاقتصاد الليبي والنهوض به من جديد وسنعمل جاهدين لعودة الشركات الأمريكية وممارسة دورها على الأرض كما أننا سعداء أيضا اليوم لوجود جميع التجار هنا لكل من الليبيين و الأمريكيين .

وأضافت هيرست لصدى الاقتصادية أن الغرفة التجارية الأمريكية بدأت تعمل بشكل جيد في ليبيا كما نعتبر أن هذا الأخبار جيدة ومهمة بالنسبة إلينا .

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