وال| لأول مرة منذ سنوات.. شركة الكهرباء تتخطى الذروة الشتوية دون طرح للأحمال

طرابلس 11 يناير 2023 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء، إنها نجحت في تخطي الذروة الشتوية دون اللجوء لطرح الأحمال لأول مرة منذ سنوات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن نجاح الشركة في تخطي الذروة الشتوية يرجع إلى جهود العاملين بالشركة في صيانة وتطوير الشبكة وإشراف رئيس مجلس الإدارة “محمد المشاي”.

وأضاف التائب، أن أعمال الصيانة والعمرات الجسيمة التي بدأت أواخر العام الماضي، تعتبر من أكبر وأوسع عمليات الصيانة التي تطال محطات إنتاج الطاقة الكهربائية على مدى سنوات.

وأشار إلى أن هذه الأعمال مازالت متواصلة بمختلف المحطات حيث تتواصل أعمال العمرة الجسيمة على الوحدة السادسة بمحطة الرويس بعد الانتهاء من صيانة الوحدات الأولى والثالثة الرابعة بالمحطة.

ولفت المتحدث باسم الشركة، إلى أنه تم الشروع في أعمال العمرة الجسيمة على الوحدة الأولى بمحطة الخمس، وهي الأن في طور الفك وتجميع قطع الغيار للبدء في أعمال التركيب.

وفيما يخص صيانة محطات الكهرباء في شرق البلاد أكد التائب أن الشركة وضعت خططا لصيانة تلك المحطات تباعا، فمن المتوقع دخول الوحدة السادسة بمحطة شمال بنغازي في أعمال العمرة تليها باقي الوحدات في شهر فبراير القادم.

وأشار المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء، إلى أن جهود العاملين والإدارة متواصلة والاستعدادات والتحضيرات مستمرة لمعالجة أزمة الكهرباء في ليبيا التي أرهقت المواطنين والإدارات السابقة. (وال _ طرابلس)

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