الحكومة تتابع تنفيذ خطة مشروعات المرافق للعام الحالي 2023

تابع رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء 11 يناير 2023، بالعاصمة طرابلس في اجتماع مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، تنفيذ خطة مشروعات المرافق للعام الحالي 2023، وأهمها مشروع الطريق الدائري الثالث، ومحطة معالجة الصرف الصحي بسبها، وإنشاء 4 جسور بمدينة بنغازي، بعد تغطية المخصصات المالية للمشروعات.

وأكد الدبيبة على ضرورة التركيز في مشروعات المياه والصرف الصحي، وإعطائها الأولوية، ووضع خطة عمل واضحة المعالم لبدء تنفيذ الطريق الدائري الثالث بعد توفير قيمة المشروع .