رغم توفر المواشي والأعلاف، ارتفاع في سعر لحم الخروف بأسواق طرابلس

تشهد أسعار اللحوم بأسواق طرابلس إرتفاع ملحوظاً خلال الأيام الماضية حيث بلغ سعر الكيلو جرام للخروف الوطني حاجز ال50 دينار بل وتجاوز ذلك في بعض الأسواق ، فيما بلغ سعر لحم الخروف المستورد والمذبوح في ليبيا ال45 دينار .

وفي جولة ل”بكم” داخل أسواق اللحوم والسلخانات بسوق الجمعة وبو ستة والحي الإسلامي لاحظ فريقنا توفر الأغنام واللحوم بشكل اعتيادي .

ويرجع البعض سبب هذا الارتفاع للمضاربة بين التجار خاصة بعد قرار وزارة الاقتصاد بحظر استيراد اللحوم من دول بلغاريا ورومانيا وإسبانيا والسودان،وذلك لأسباب تتعلق بإشتراطات الذبح الإسلامي وتحذيرات من منظمة الصحة العالمية ، فيما يرجع البعض الآخر السبب لقرب حلول شهر رمضان المبارك والذي تزدهر فيه أسواق اللحوم وترتفع أسعارها بشكل ملفت .

ونفى مدير إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية فيصل عباس نقص توفر اللحوم المذبوحة، مبينا بأنه لا علاقة للأسعار بحجم الثروة الحيوانية في ليبيا ، مضيفاً لتطبيقنا بأن أسعار اللحوم في ليبيا تتأثر بقرار وزارة الاقتصاد الاخير والسالف ذكره عدا ذلك ليس له علاقة بالسوق المحلي.

وأكد مصدر خاص بمركز الصحة الحيوانية لتطبيق بكم الإخباري بأن عدد الأغنام الموردة خلال العام الماضي بلغ حوالي 14000 رأس .

ويقول الجزار طلال المنتصر وهو صاحب محل لحوم بضاحية عين زارة بأن الإرتفاع الأخير سببه التجار لأن الأعلاف متوفرة ولم ترتفع أسعارها مؤخراً بالإضافة لتوفر الأغنام المستوردة والتي في الغالب لا تذبح بشكل فوري ولكن تتم تربيتها لأشهر في ليبيا قبل الذبح ، ويضيف بأن الأسعار تتأثر احياناً بسبب عدم توفر الديزل لأن معظم الأغنام في طرابلس تأتي من وديان بني وليد وتنيناي وترهونة والعربان ولكن الديزل متوفر الآن .

ربما تعتبر زيادة بمقدار 4-6 دينار في كيلو جرام اللحم الضاني مناسبة ملائمة للجهات المسؤولة لتستوضح عن الأمر وتكشف للمواطن الأسباب خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك والذي ترتفع فيه أسعار اللحوم والسلع التموينية والخضراوات في دولة تغيب فيها ضوابط مراقبة الأسعار .