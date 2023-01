“الحويج” يؤكد على أهمية الاستثمار المجال الزراعي في ليبيا لما له دور في التنمية الاقتصادية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاربعاء، خلال اجتماع مع رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي “محمد المزروعي” على أهمية الاستثمار المجال الزراعي في ليبيا لما له دور في التنمية الاقتصادية و الأمن الغذائي.

وأشار “الحويج” إلى الخارطة الاستثمارية التي تنفذها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة، والتي تشجع المستثمر المحلي والأجنبي، وذلك للبحث على فرص الاستثمار في ليبيا ، وخاصةً أن القانون رقم 9 لسنة 2010م يشجع على استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لإقامة مشروعات ضمن إطار سياسات الدولة، مما يساعد في زيادة تنوع مصادر الدخل .

وحضر الاجتماع مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي “عزالدين مصدق” و مدير إدارة الدراسات ، ومدير إدارة الاستثمار، ومدير إدارة العلاقات بالهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

