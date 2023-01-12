«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 12 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 12 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.785 دينار، مسجلاً انخفاضا جديدا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1494 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8112 دينار، والدولار الكندي 3.5624 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2548 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2738 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3028 دينار، والدينار التونسي 1.549 دينار، والدرهم المغربي 0.469 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: