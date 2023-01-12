خاص.. مدير إدارة الرقابة على الاستثمارات بالديوان يفصح لصدى عن ما تحتاجه مؤسسة الاستثمار

صرح مدير إدارة الرقابة على قطاع الاستثمارات بديوان المحاسبة “خالد عنيبة” حصرياً لصحيفة الصدى الاقتصادية قائلاً أن الصندوق السيادي الليبي مستقل يدير الأموال الليبية في الداخل والخارج .

وأوضح “عنيبة”: الصندوق عانى في الفترة السابقة من العديد من المشاكل والمتمثلة في الاستثمارات من غير دراسة جدوى ومن غير دراسة حقيقية لهذه الاستثمارات إضافة إلى الانقسام السياسي والإداري داخل الصندوق ، كما تم خلال هذا الانقسام صرف مبالغ باهظة بالإضافة إلى عدد من الحجوزات والقضايا .

وتابع بالقول أنه في الآونة الأخيرة لاحظنا بعض التحسينات في الصندوق والتي تتمثل في كسب عديد من القضايا عن طريق المؤسسة الليبية للاستثمار .

وإشارةً إلى أن هناك بعض الملاحظات على الاستثمارات سوى بالداخل أو الخارج يتابعها الديوان أول بأول ويقوم بإرسال تقريره إلى المؤسسة الاستثمار والشركات التابعة .

‏وفي ختام حديثه قال “عنيبة” أن المؤسسة بحاجة إلى وقفة جدية متمثلة في القوانين والتشريعات وإعادة النظر في بعض الاستثمارات والتي يجب التخلص منها لأنها ليست استثمارات حقيقية بل كانت لأغراض أخرى ويجب النظر فيها كما يجب التوظيف الأمثل والاستفادة من تجارب الصناديق السيادية الأخرى مثل الصندوق النرويجي والكويتي.

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