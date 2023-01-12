“عادل جمعة” يُتابع الخطوات التنفيذية لتفعيل منصة المشتريات الحكومية

قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، بمتابعة الخطوات التنفيذية لتفعيل منصة المشتريات الحكومية، خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الخميس بقاعة اجتماعات ديوان مجلس الوزراء، مع مديري الشؤون الإدارية والمالية للجهات التابعة لمجلس الوزراء.

كذلك خُصص الاجتماع لمناقشة لائحة المشتريات الحكومية ومنشور الإنفاق والإجراءات المتخذة من قبل الجهات بشأن الإعلان على منصة المشتريات الحكومية.

وتم التأكيد على أن كافة الخدمات العامة والمشتريات الحكومية ستتم عن طريق المنصة، ولن تكون هناك إجراءات تتم بطريقة التكليف المباشر والالتزام بالأسعار النمطية المعتمدة.

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