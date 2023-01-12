اجتماع حكومي لمتابعة ضمان شفافية إجراءات مشروعات التنمية للعام 2022

عقد بالعاصمة طرابلس أمس الأربعاء 11 يناير 2023 اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لمتابعة الإجراءات المتخذة لمشروعات التنمية للعام 2022 وضمان شفافية الإجراءات، وحصول المصادقة عليها من ديوان المحاسبة، والتوزيع العادل للمشروعات.

وأكد المنفي أن هذا الاجتماع يأتي لضرورة الرقابة المستمرة على الإنفاق الحكومي في كل جهات الدولة، والعمل على تفعيل باب التنمية باعتباره أهم أبواب الميزانية بشرط ضمان الشفافية وعدالة التوزيع.