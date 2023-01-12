المركزي: تراجع الإسترليني واستقرار الدولار واليورو

الوطن| رصد
تراجع سعر الجنيه الإسترليني في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الخميس، إلى 5.81 دينار مقابل 5.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
في حين استقر متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، واليورو عند 5.14 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وزاد الدينار التونسي إلى 1.54 دينار ليبي مقابل 1.53 دينار أمس.
وثبت سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.
وتاليا أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.785 د.ل
|4.797 د.ل
|4.7731 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1494 د.ل
|5.1623 د.ل
|5.1365 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8112 د.ل
|5.8257 د.ل
|5.7967 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5624 د.ل
|3.5713 د.ل
|3.5535 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3057 د.ل
|3.314 د.ل
|3.2975 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1328 د.ل
|5.1456 د.ل
|5.1199 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4571 د.ل
|0.4582 د.ل
|0.4559 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4789 د.ل
|0.4801 د.ل
|0.4777 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6923 د.ل
|0.694 د.ل
|0.6906 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.63 د.ل
|3.64 د.ل
|3.62 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2738 د.ل
|1.277 د.ل
|1.2706 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3028 د.ل
|1.306 د.ل
|1.2995 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.549 د.ل
|1.5529 د.ل
|1.5451 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.35 د.ل
|0.351 د.ل
|0.35 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.469 د.ل
|0.4701 د.ل
|0.4678 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.32 د.ل
|1.32 د.ل
|1.32 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|0.0078 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.7 د.ل
|0.7 د.ل
|0.7 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2548 د.ل
|0.2555 د.ل
|0.2542 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7081 د.ل
|0.7099 د.ل
|0.7063 د.ل
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