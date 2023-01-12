المركزي: تراجع الإسترليني واستقرار الدولار واليورو

الوطن| رصد

تراجع سعر الجنيه الإسترليني في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الخميس، إلى 5.81 دينار مقابل 5.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين استقر متوسط سعر الدولار عند 4.78 دينار، واليورو عند 5.14 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، وسعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وزاد الدينار التونسي إلى 1.54 دينار ليبي مقابل 1.53 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: