خاص… “رشيد صوان” يكشف عن تأثيرات مشاركة البنوك في التنمية

‏صرح رجل الأعمال “رشيد صوان” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول أن الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي آثر في مشاركة البنوك في التنمية ولكن أصبحنا نشاهد بوادر تحسن آمني ، وهناك تطور ملحوظ في القطاع الخدمي والقطاع المالي.

وأشار “صوان” إلى أن البنك الدولي قد توقع نسبة النمو في ليبيا 17.5 وهذا هو رقم كبير وأن هذه النسبة العالية 90% منها قطاع خاص وأن رجال الأعمال لهم دور كبير في دعم الاقتصاد بشكل عام.

وأضاف أن الاقتصاد الليبي هو ريعي ويجب أن يكون متنوع يحرك السياحة والصناعة، موضحاً أن ليبيا تشهد حركة صناعية كبيرة وكان للبنوك دور في دعم هذه الصناعات ونتمنى من رجال أعمال الدخول إلى قطاع النفط باعتبار أن ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط 34 مليار وهو رقم كبير ومن المفترض أن يكون 30% من نصيب القطاع الخاص.

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