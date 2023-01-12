خاص.. الخليج الأول يفصح لصدى عن خططه الجديدة خلال العام

صرح مدير إدارة التسويق بمصرف الخليج الأول الليبي “عصام حمزة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بالقول أن المصرف قام بوضع رؤية جديدة واستراتيجية خلال هذا العام من ضمنها التوسعة عن طريق افتتاح عدد من الفروع و بالكامل خلال هذه السنة إلى الصيرفة الإسلامية .

وأضاف “حمزة” أن المصرف يدرس التمويلات الإسلامية الشركات خصوصاً وهذا هو المناخ المناسب الذي ينفع الاقتصاد الوطني وهو التمويل ودعم الصناعات و الاستثمارات.

‏وأشار “حمزة” خلال حديثه إلى أنه رغم توجه المصارف إلى العملات والتركيز على الأفراد ولكن في الوقت الحالي أصبحت أغلب المصارف الليبية لها رؤية أوسع في مجال الاستثمار والتمويل.

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