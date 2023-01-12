“شكشك” يبحث مع اللجنة المالية بمجلس النواب إجراءات الديوان في متابعة مخصصات التنمية

عقد رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” اجتماعاً، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب ، وذلك لمناقشة إجراءات الديوان في متابعة مخصصات التنمية للعام 2022م، والتأكد من توفر معايير الإفصاح والشفافية ، إلى جانب التوزيع العادل للمشروعات بين المناطق والأقاليم .

حيث تم التطرق إلى مؤشرات الإنفاق العام للحكومة عن العام 2022م ، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على الباب الأول ، واستعراض موقف عن الإفراجات المالية للمرتبات عن السنة السابقة.

وفي الختام تم الإتفاق على ضرورة استمرار التواصل بين اللجان المختصة بمجلس النواب وديوان المحاسبة، باعتباره المسؤول الأول عن الرقابة على المال العام ، و وضع برنامج لمتابعة المشروعات عن كثب.

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