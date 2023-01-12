مدير عام مطار معيتيقة المكلف يبحث وضع آلية عمل جدية لحلحلة المشاكل الي تواجه إدارة المطار

اجتمع مدير عام مطار معيتيقة المكلف م. إبراهيم سالم فركاش وبحضور مدير مكتب مدير عام المطار، مع المناوبين الإداريين التابعين لمكتب المدير العام.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الملاحظات الواردة في تقارير زيارات الوفود لمطار معيتيقة، وذلك ليتم وضع آلية عمل جدية تقتضي بحل كل المشاكل الي تواجه إدارة المطار .

حيت تم الاتفاق على البنود الآتية: متابعة الأمور الإدارية والتشغيلية داخل المطار بشكل يومي، وكذلك الإشراف المباشر داخل المطار، إلى جانب إبلاغ مدير مكتب مدير عام المطار عن أي طارئ يحدث داخل المطار، ومتابعة عمل المناوبين التابعين للادارات الفنية، وإعداد تقرير يومي مفصل عن الأعمال والمشاكل داخل المطار، وأيضاً متابعة الحضور والانصراف للمناوبين الفنيين بشكل يومي وابلاغ إدارة المطار في حالة عدم التزامهم بالحضور.

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