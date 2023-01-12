خاص… البنك الليبي الخارجي يحقق نجاحات كبيرة خلال 2022.. تعرف عليها

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من تصريح البنك الليبي الخارجي حيال أعماله خلال 2022 .

حما تضمن تحقيق صافي أرباح حوالي 285 مليون دولار ، ما يعادل 89٪؜ نمو عن صافي أرباح السنة المالية التي قبلها .

كما شهد المصرف تحرل إستراتيجي خلال 2022 لتعزيز خطوط الدفاع ومعالجة الارث السابق، وبعض المشاكل المتراكمة الذي ساهم في الاستقرار وتحسين المركز المالي .

كذلك لأول مرة في التاريخ يشهد البنك الخارجي يقترب خلال النصف الأول من هذا العام من استكمال اعداد قوائمه المالية وفقاً للمعايير الدولية .

كما أنه في العام 2022م مر على تأسيس المصرف الليبي الخارجي خمسين عاماً، وبكل فخر واعتزاز توج العاملين بالمصرف هذه الحقبة بسنة مالية تميزت بتحقيق إستقرار طال إنتظاره وبمواصلة مسيرة التطوير والإرتقاء بأداء مؤسسة تعتبر البوابة المالية لدولة ليبيا.

وقال البيان؛ في الوقت الذي ننتهز فيه بداية العام الجديد بالإفصاح عن هذه المؤشرات الإيجابية، نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكافة العاملين بالمصرف الليبي الخارجي، والذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، وذلك من خلال حرصهم وعملهم الدؤوب في تنفيذ رؤية التحول الاستراتيجي التي اطلقتها لجنة الإدارة بدعم المالك مصرف ليبيا المركزي، منذ عام 2021م في هذه المرحلة أصبح المصرف الليبي الخارجي يقطف ثمار الاستقرار ويحقق الأرباح المرجوة منه بعد سنوات من نزيف الخسائر .

ونؤكد في هذه المحطة التاريخية وبعد مرور نصف عقد على التأسيس بأننا ماضون في مسيرة تعزيز مكانة المصرف إقليمياً وعالمياً من خلال تضمين أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مكانته في القيادة الوطنية والريادة الدولية .

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