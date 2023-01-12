“العابد” يصدر تعليماته بالبدء الفوري لإستكمال إجراءات الإفراجات المالية لموظفي القطاع الصحي

اتّفق وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان «سمير كوكو»، في اجتماعه مع وزير الخدمة المدنية المكلف «علي العابد الرضا»، على الإفراج عن مرتبات واحد وعشرين الفًا ومائتان وخمسة وسبعين موظفًا يعملون بقطاع الصحة.

حيث أصدر “العابد” تعليماته بالبدء الفوري لاستكمال إجراءات الإفراج، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لاستكمال العملية التنظيمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان للتباحث حول ملف الإفراجات المالية لموظفي القطاع الصحي، ممّن أبرمت لهم عقود عمل في السنوات الماضية دون أن يتم صرف مستحقاتهم المالية.

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