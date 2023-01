“شكشك” يناقش مع رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب إجراءات ديوان المحاسبة في متابعة مخصصات التنمية للعام 2022

ناقش رئيس ديوان المحاسبة ” خالد شكشك” اليوم الخميس خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب ، إجراءات الديوان في متابعة مخصصات التنمية للعام 2022، والتأكد من توفر معايير الإفصاح والشفافية ، إلى جانب التوزيع العادل للمشروعات بين المناطق والأقاليم .

و تطرق الاجتماع إلى مؤشرات الإنفاق العام للحكومة عن العام 2022م ، خاصة فيما يتعلق بالإنفاق على الباب الأول ، واستعراض موقف عن الإفراجات المالية للمرتبات عن السنة السابقة.

و تم الاتفاق بين الديوان واللجنة المالية بمجلس النواب على ضرورة استمرار التواصل بين اللجان المختصة بالجهيتين، باعتبارهم المسؤول الأول عن الرقابة على المال العام ، و وضع برنامج لمتابعة المشروعات عن كثب.

