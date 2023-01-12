خاص.. “الواعر” يفصح عن اتجاهات المصرف الإسلامي الليبي

صرح مدير التسويق بالمصرف الإسلامي الليبي “عبدالمهيمن الواعر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أن العمل الإلكتروني يحتاج إلى منظومة متكاملة ونحن نعمل إسوة بباقي المصارف لتوفير منظومة الإلكترونية بمعايير أفضل.

وأوضح “الواعر” بأن المصرف الإسلامي الليبي يتجه بخطوات تابته ومدروسة للتحول الرقمي الكامل والابتعاد عن الإجراءات الورقية في ظل إحترام التشريعات.

وأضاف “الواعر” بأن للمصرف الإسلامي الليبي سيتوفر به أكثر من فرع ذكي بالكامل خلال المدة القادمة، وسيكون التعامل مع ATM وهذه أبرز الخدمات اما باقي الخدمات فهي موجودة، كما إن المصرفي الإسلامي إلى تطوير استدامة الخدمات الإلكترونية وهذا ما يعاني منه القطاع المصرفي بشكل كامل.

وختم حديثه قائلًا: أن المصرف الإسلامي جاء بمفهوم الصيرفة الإسلامية واستطعنا أن نكون سبقين في إطلاق العديد من الخدمات الإسلامية مثل التجارة منتهية التمليك وبيع السلم والاستصلاح والمشاركة، وقريباً سيتم توفير خدمات المنفعة والمراد بها بشكل مغاير، ونحن نحاول تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حول الصيرفة الإسلامية.

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