“العابد” يبحث مع السفير الالماني تعزيز التعاون مع وكالات التابعة لدولة المانيا والعاملة في ليبيا

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” خلال اجتماع مع “ السفير الالماني لدي ليبيا “مِخائيل اونماخت” تعزيز التعاون مع وكالات التابعة لدولة المانيا والعاملة في ليبيا.

حيث تطرق الاجتماع الي تعاون مع الوزارة في مشروع الوطني للتاهيل واعادة الادماج، وبرامج ريادة الاعمال المهنية، استعراض التعاون المشترك خصوصا في دعم مراكز التدريب وبرامج ريادة الاعمال والتدريب المهني عبر الوكالة الالمانية للتنمية GIZ.

واكد “العابد” على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين واهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب والتكوين المهني.

وحضر الاجتماع مستشار الوزير “السائح ابودربالة” ومدير مكتب التعاون الدولي “عادل العقبي” وعن مكتب التعاون الدولي “هيثم هدية “وممثلي عن الادارة الأوربية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

