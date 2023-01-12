صرح مدير إدارة التسويق وتطوير المنتجات بمصرف الجمهورية “فوزي شويش” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: أن مصرف الجمهورية يمتلك أكثر من 168 فرع في كل المناطق البلاد، وست إدارات عامل بكل المناطق ويسعى المصرف لتدليل الصعاب في كل المناطق سواء كانت الشرق والغرب أو جنوب.

وأضاف “الشويش” بأن سنة 2023 ستكون سنة الخدمات الإلكترونية، ونسعى إلى تحقيق هذا الهدف الذي سيضيف نوع من الأريحية على زباين المصرف، ‏بغض النظر عن بعض التعقيدات التي كانت في السنوات الماضية بسبب المنظومة التي كانت ولم تحدد منذ فترة طويلة، ولكن تم تحديد هذه المنظومة من” فيرجن” ثلاثة إذا “فيرجن” 14.

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