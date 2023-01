كشف مصرف الليبي الخارجي في بيان له اليوم الخميس، بإن المؤشرات المالية الأولية تشير إلي أن المصرف حقق صافي أرباح خلال السنة المالية 2022، حوالي 285 $ مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نسبة 89% نمو عن صافي أرباح السنة المالية التي قبلها، بعد أن تم وضع المخصصات اللازمة لإظهار المركز المالي العادل للمصرف.

وأكد المصرف الليبي بأنه لأول مرة في تاريخه، يقترب خلال النصف الأول من هذا العام من استكمال اعداد القوائم المالية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية (IFRS) .

وأضاف المصرف الليبي الخارجي خلال تصريحه بأن المؤشرات الإيجابية لصافي الأرباح والتطور في المركز المالي للمصرف، والتي من خلالها شهد المصرف تحول إستراتيجي خلال العام الماضي، وذلك بتعزيز خطوط الدفاع والبدء في معالجة الإرث السابق وبعض المشاكل المتراكمة، حيث أن هذا الأمر سيساهم في تحقيق الإستقرار وتحسين المركز المالي للمصرف خلال هذه الفترة.

The post المصرف الليبي الخارجي يكشف عن المؤشرات التي حققها بحوالي 285 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية 2022 appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا