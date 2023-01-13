أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 13 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 13 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 13 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

ب4.797 د‫.‬ل

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1200 ~5.1175 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4800 دينار بيع

ب5.4500 دينار شراء

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.67 دينار

▪️ الباوند =6.15 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1425 ~5.1475 دينار

▪️ تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.1500 ~5.1550 دينار

▪️ الليرة التركية

0.28 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.18 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب229.00 دينار