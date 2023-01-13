النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية بفضل آمال نمو الطلب الصيني

ليبيا الاقتصادية

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم ، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب بأكثر من 6 % هذا الأسبوع على خلفية مؤشرات قوية على نمو الطلب في الصين، وتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أقل حدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أو 0.2 % ، لتصل إلى 83.86 دولاراً للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، أو 0.2 % ، إلى 78.27 دولار.

وقال محللون إن مشتريات الخام الصينية الأخيرة وانتعاش حركة السير على الطرق عززت الثقة في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد معاودة الصين فتح حدودها وتخفيفها قيود كوفيد-19 بعد احتجاجات العام الماضي.