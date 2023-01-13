اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع مدعومة بضعف الدولار

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات برفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

وارتفع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.1 %  إلى 1898.57 دولاراً للأونصة، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فصعدت 0.1 %  إلى 1899.60 دولاراً للأونصة.

وأظهرت بيانات أمس أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر، مما يعطي الأمل في أن التضخم بات في اتجاه نزولي مستدام.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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