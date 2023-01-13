نمو اقتصاد بريطانيا بـ 0.2% خلال نوفمبر على أساس سنوي

ليبيا الاقتصادية

سجل اقتصاد بريطانيا نمواً خلال نوفمبر على أساس سنوي بـ 0.2% مقابل توقعات بنموه بـ 0.3%..

وعلى أساس شهري، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 0.1% في نوفمبر 2022، وذلك بعد أن سجل نمواً بنسبة 0.5% في أكتوبر 2022، في حين نما قطاع الخدمات بنسبة 0.2% في نوفمبر 2022، بعد نمو بنسبة 0.7% في أكتوبر 2022، وجاءت أكبر المساهمات من الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم والمعلومات والاتصالات.

وكان المحرك الرئيسي لنمو الخدمات في نوفمبر 2022 هو الأنشطة الإدارية وأنشطة الدعم، التي نمت بنسبة 2% في نوفمبر 2022، وشهدت جميع الصناعات الستة في هذا القطاع الفرعي نموًا خلال الشهر، مع أنشطة التوظيف ذات أكبر مساهمة بنسبة نمو 2.1%.

وجاءت ثاني أكبر مساهمة ضمن الخدمات من المعلومات والاتصالات، التي نمت بنسبة 1.7% في نوفمبر 2022 بعد نمو بنسبة 0.8% في أكتوبر 2022، إذ كانت الاتصالات والبرمجة والاستشارات والأنشطة ذات الصلة أكبر المساهمين، بنمو نسبته 3.9% و 2.4.% على التوالى.