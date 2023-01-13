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ارتفاع لأسعار كسر الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 13 يناير 2023

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 2023/01/13 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:
ب1895.3 دولار

🔵 سعر كسر الذهب اليوم:
عيار 18 ب229.00 دينار
21 ب267.16 دينار
24 ب305.9 دينار
ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2137 دينار

الذهب المسبوك =230.50 للجرام

🔵 سعر الذهب الجديد :
عيار 18 ب285 ~310 دينار
عيار 21 ب320 ~335 دينار

🔵 سعر الذهب المستعمل :
عيار 18 من 250 دينار وحتى 260 دينار
عيار 21 من 290 دينار وحتى 305 دينار

🔵 سعر الفضة الكسر
من 2.55 ~3.00 دينار

🔵 سعر الفضة الجديدة :
من 10 دينار وحتى 30 دينار

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