على المستوى الإفريقي.. ليبيا تتصدر الترتيب الثالث في الاستيراد من تركيا

حققت الصادرات التركية إلى دول القارة الإفريقية خلال العام الماضي 2022، رقما قياسيا بتجاوزها 21 مليار دولار أمريكي بزيادة 12.3 بالمئة مقارنة مع صادرات عام 2021.

وبحسب مجلس المصدرين الأتراك فإنّ المعطيات أوضحت أن قيمة صادرات تركيا إلى دول القارة السمراء خلال العام المنصرم بلغت 21.8 مليار دولار.

وحلت مصر في المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية الأكثر استيرادا للمنتجات التركية بقيمة 3.9 مليارات دولار، والمغرب ثانيا بـ 3 مليارات دولار، وليبيا ثالثا بـ 2.4 مليار دولار، والجزائر رابعا بـ 1.9 مليار دولار، وجنوب إفريقيا خامسا بـ 1.6 مليار دولار.

