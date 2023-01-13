الدولار يهبط لأدنى مستوى في حوالي 9 أشهر مقابل اليورو

ليبيا الاقتصادية

انخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبًا مقابل اليورو بعد أن أشارت بيانات التضخم الأميركية إلى أن الأسعار تمضي في اتجاه نزولي مستدام، مما رفع التوقعات بأن الفدرالي الأميركي سيتجه نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبلغ الدولار 1.0845 دولار مقابل اليورو، وهو أضعف مستوياته مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ 25 أبريل ، وذلك بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، إذ سجل الدولار انخفاضاً بنسبة 0.34% مقابل اليورو، فيما سجل انخفاضاً بـ 1.0796 دولار مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.2187 دولار.



وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تداول 0.407% إلى102.7، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو، كما تراجع الدولار في أحدث تداول 1.75% مقابل الين إلى 130.2 ين للدولار.

