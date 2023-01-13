وضع اللمسات الأخيرة لبدء مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة الأسبوع المقبل

تابع وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني أمس الخميس 12 يناير 2023، أعمال الغرفة المركزية لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، لمطابقة نتائج عمل اللجان الفرعية بالبلديات.

وأوضحت وزارة الشباب في بيان لها، أن العمل متواصل بالتنسيق مع ووزارة الإسكان والتعمير ومصرف الادخار، والاستثمار العقاري وصندوق تيسير الزواج، من أجل الالتزام بإنجاز المرحلة الأولى لتوزيع القروض السكنية وقطع الأراضي على مستحقيها .

يشار إلى حكومة الوحدة الوطنية قد أكدت أنه بداية من الأسبوع المقبل، ستبدا في منح القروض والأراضي السكنية للمواطنين حسب الأولوية والحاجة في كافة مناطق ليبيا.