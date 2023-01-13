اطلاق حملة نظافة عامة في طرق وشوارع مدينة غريان

انطلقت ببلدية غريان اليوم الجمعة 13 يناير 2023، أعمال حملة النظافة العامة لتنظيف الشوارع من بقايا القمامة والأتربة وغسل الطرقات، تمهيدًا لطلاء وتلوين الأرصفة والجسور ، بمشاركة جهاز النظافة العامة و الإصحاح البيئي، حيث سيبدأ العمل بتنظيف مدخل المدينة الشمالي في أبوغيلان استعداداً لموسم الربيع واستقبال السُياح والزوار.

واهاب المجلس البلدي جميع المواطنين بالتعاون مع فرق ومساعدتهم لاكمال عملهم بالشكل المطلوب، والمحافظة على البيئة واظهار المدينة بالشكل الحسن.