الغاوي يبحث سبل حل مشكلة المياه في الجبل بشكل نهائي

ليبيا الاقتصادية

أكد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبوبكر الغاوي، أن الحكومة تعمل على حل مشكلة المياه في منطقة الجبل الغربي بشكل نهائي

وناقش الغاوي خلال اجتماعه مع عميد بلدية ككلة وعميد بلدية القلعة بحضور عضو مجلس النواب عن الدائرة الفرعية (كلكلة – القلعة)، أكرم خليفة، ملف خزانات المياه والإمداد المائي بالمنطقة، وملف تعويضات عن أضرار الحرب بمدينة ككلة.

وأضافت أن الوزير أكد خلال الاجتماع أن وزارة الإسكان والتعمير تعمل «على حلحلة مشكلة المياه في منطقة الجبل بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وأن حلحلة هذه المشكلة ستعمل عليها الحكومة بشكل نهائي في منطقة الجبل.