اقتصاد

الإفراج عن رواتب 21275 موظفا بالقطاع الصحي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الإفراج عن رواتب 21 ألفا و275 موظفا بقطاع الصحة.

وذلك بناء على اتفاق بين وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، سمير كوكو، في اجتماعه مع وزير الخدمة المدنية المكلف، علي العابد، إذ أصدر تعليماته بالبدء الفوري لاستكمال إجراءات الإفراج، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لاستكمال العملية التنظيمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان للتباحث حول ملف الإفراجات المالية لموظفي القطاع الصحي، ممّن أبرمت لهم عقود عمل في السنوات الماضية دون أن يتم صرف مستحقاتهم المالية، فضلا عن الاتفاق على تسمية مندوبين من وزارة الصحة لإدخال البيانات اللازمة للمنظومة الخاصة بوزارة الخدمة المدنية.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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