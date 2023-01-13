الإفراج عن رواتب 21275 موظفا بالقطاع الصحي

ليبيا الاقتصادية

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الإفراج عن رواتب 21 ألفا و275 موظفا بقطاع الصحة.

وذلك بناء على اتفاق بين وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، سمير كوكو، في اجتماعه مع وزير الخدمة المدنية المكلف، علي العابد، إذ أصدر تعليماته بالبدء الفوري لاستكمال إجراءات الإفراج، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لاستكمال العملية التنظيمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان للتباحث حول ملف الإفراجات المالية لموظفي القطاع الصحي، ممّن أبرمت لهم عقود عمل في السنوات الماضية دون أن يتم صرف مستحقاتهم المالية، فضلا عن الاتفاق على تسمية مندوبين من وزارة الصحة لإدخال البيانات اللازمة للمنظومة الخاصة بوزارة الخدمة المدنية.