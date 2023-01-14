الغارديان: رواتب الموظفين في ليبيا ارتفعت إلى 47 ملياراً

الوطن| رصد

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إنه من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الليبي إلى 17.9٪ هذا العام، وهو الأعلى في أفريقيا، لكن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من ثلث الليبيين خاصة في الجنوب، يعيشون عند خط الفقر أو تحته.

الصحيفة وفي تقرير لها لفتت إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي العام الماضي ارتفع إلى 127.9 مليار دينار ليبي، بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار في عام 2021.

وذكرت الجارديان أن الأرقام المتعلقة بكيفية إنفاق الدولة للأموال غير واضحة لسنوات، مع عدم نشر مراجعة كاملة بتكليف من الأمم المتحدة لحسابات CBL، مشيرة إلى أن رواتب موظفي الدولة ارتفعت بما في ذلك السياسيون، بنسبة 42٪ إلى 47 مليار دينار لعام 2022، مقارنة بـ 33 مليار دينار في العام السابق، وهو أكبر بند إنفاق منفرد، مؤكدة أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية دفعت فوائد بمليارات الدولارات.