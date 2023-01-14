أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 14 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 14 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 14 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

ب4.797 د‫.‬ل

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1100 ~5.1050 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.4900 دينار بيع

ب5.4600 دينار شراء

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.67 دينار

▪️ الباوند =6.15 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.1400 ~5.1450 دينار

▪️ تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.1550 ~5.1600 دينار

▪️ الليرة التركية

0.28 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.18 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب230.50 دينار