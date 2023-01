سجلت أسعار النفط ارتفاعاً عند تسوية تعاملات أمس الجمعة، مسجلة أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع تراجع الدولار لأقل مستوى في 7 أشهر وزيادة الأدلة المتعلقة بارتفاع الطلب على النفط في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.5% إلى 85.28 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 8.6%، في حين صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 1.9% مسجلة 79.86 دولار للبرميل، محققة بذلك مكاسب أسبوعية بنسبة 8.4%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكشفت البيانات ارتفاع مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة بجانب زيادة الحركة المرورية في شوارع البلاد، فيما أظهرت بيانات Baker Hughes إضافة 5 منصات للتنقيب عن الخام الأسبوع الجاري لتصل إلى 623 منصة.

The post النفط يُسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا